Украина

Футболист продолжит карьеру в украинском клубе.

Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании вингера из Нидерландов Родни Антви.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 26-летним атакующим футболистом.

Антви является воспитанником Утрехта. С 2014 по 2016 года футболист выступал за основную команду Утрехта. После имел опыт игр за Волендам.

Последнее время Антви играл за египетский Вади Дегла в аренде из болгарского Царско Село.

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