Украина

Завершился товарищеский матч.

В рамках товарищеского поединка на сборах в Турции Александрия уступила польскому Заглембе со счетом 1:2.

В первом тайме украинская команда дважды пропустила. На 11 минуте забил Подлински, а следом отличился Пенько на 23.

У александрийцев гол на свой счет записал Авагимян на 45 минуте. Этот мяч стал дебютным для Артура в футболке нового клуба.

Александрия — Заглембе (Польша) 1:2

Голы: Авагимян, 45 — Подлински, 11, Пьенько, 23.

Александрия: Билык, Чубатый, Дубра, Мельник, Мирошниченко, Дришлюк, Калюжный, Авагимян, Калитвинцев, Кожушко, Спинелли.