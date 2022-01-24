Украина

"Горняки" добились успешного результата в контрольном поединке.

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции Шахтер одержал победу над австрийским Вольфсбергом со счетом 4:1.

В первом тайме единственный гол забил защитник Вольфсберга Лука Лочошвили. "Горнякам" удалось сравнять счет лишь на 77-й минуте усилиями Георгия Судакова, а дубль Жуниора Мораеса и гол Тете в оставшееся время принесли им крупную победу.

Стоит отметить, что в составе Шахтера первые матчи провели зимние новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас.

Шахтер – Вольфсбергер 4:1

Голы: Судаков, 77, Мораес, 80, 90, Тете, 87 – Лочошвили, 37.

Шахтер: Трубин (Пятов, 46) – Додо (Тобиас, 46), Марлон (Бондарь, 46), Матвиенко (Витао, 46), Исмаили (Корниенко, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон (Антонио, 46) – Нерес (Тете, 46), Патрик (Судаков, 46), Мудрик (Фернандо, 46) – Педриньо (Мораес, 46).