Украина

Футболист оценил результаты на сборах.

Нападающий одесского Черноморца Владислав Ванат оценил игру команды в спарринге против Дриты из Косово (1:1).

"Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем в Черноморце мне все больше доверяют играть в товарищеских играх.

Сейчас все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал. Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо", — сказал Ванат.

Напомним, контракт Ваната принадлежит киевскому Динамо. В первой половине сезона форвард забил три гола и отдал ассист в 17 играх УПЛ.

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