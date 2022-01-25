Футболист оценил результаты на сборах.
Владислав Ванат. Черноморец
25 января 2022, 08:22
Нападающий одесского Черноморца Владислав Ванат оценил игру команды в спарринге против Дриты из Косово (1:1).
"Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем в Черноморце мне все больше доверяют играть в товарищеских играх.
Сейчас все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал. Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо", — сказал Ванат.
Напомним, контракт Ваната принадлежит киевскому Динамо. В первой половине сезона форвард забил три гола и отдал ассист в 17 играх УПЛ.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.