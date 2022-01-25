Украина

Футболист оценил первый матч на сборе.

Новичок Александрии Артур Авагимян прокомментировал первый матч команды на сборах в Турции против польского Заглембе (1:2).

"Было немного тяжело в плане физики, дыхания, но в целом нормально. У поляков уже через неделю начинается чемпионат, они физически готовы лучше нас.

Был очень сильный ветер, так что для первой игры было сложно", — признался Авагимян, забивший единственный мяч команды.

Отметим, что в среду, 26 января, Александрия на сборах сыграет против польского Гурника.

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