Украина

Экс-игрок юниорской сборной Франции продолжит карьеру в Украине.

Рух на своем официальном сайте объявил о подписании вингера Фредди Плюмана, права на которого ранее принадлежали турецкому Самсунспору.

26-летний француз перешел в львовский клуб на правах свободного агента, заключив соглашение на полтора года.

За Рух Плюман будет выступать под 11-м номером. Финансовые детали сделки не уточняются.

Отметим, что в карьере Фредди Плюмана значатся такие клубы, как французский Ланс, английский Фулхэм, французский Ред Стар, бельгийский Вестерло и ряд других команд.

В прошлом сезоне французский вингер защищал цвета Вестерло и Самсунспора, проведя в общей сложности 16 матчей во всех турнирах и забив один гол.

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