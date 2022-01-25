Украина

Наставник Ворсклы рассказал о подготовке своей команды ко второй половине сезона УПЛ.

Ворскла вернулась к тренировочному процессу после отпуска в период зимней паузы и начала подготовку ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги.

Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов рассказал об этой подготовке, высказался о новичке команды, защитнике Андрее Бацуле, и затронул тему травмы лидера Ворсклы — Оливье Тилля.

"На первой половине сбора будем делать акцент на общей физической подготовке. Вторая будет предсоревновательной. На этот период у нас запланировано четыре игры. Будем наигрывать основной состав".

"К нам присоединился Бацула и после травмы стал тренироваться Венсан Тилль. Больше изменений в составе нет. Пока видел его только по телевизору. Он сейчас травмирован. Три недели будет восстанавливаться".

"Восстановление Тилля? Он пока может только выполнять пробежки. Игрок долго лечился после травмы. Мы на него надеемся".

"Кто еще травмирован в команде? Степанюк будет после серьезной операции восстанавливаться еще полтора месяца. Скляр девять недель уже как проходит реабилитацию. Нужно подождать еще три. Начал делать побежки", — заявил Максимов в программе Футбол NEWS.

Напомним, в 18 матчах чемпионата Украины Ворскла набрала 33 очка, что позволяем ей занимать пятую строчку в турнирной таблице.