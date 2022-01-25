Украина

Президент Динамо высказался о слухах, связанных с возможным назначением экс-наставника сборной Украины на пост главного тренера киевлян.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи в прессе, касающиеся того, что он связывался с бывшим наставником сборной Украины Андреем Шевченко и видит его в качестве будущего сменщика Мирчи Луческу.

"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером Динамо. У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет".

Могу себе представить, что в будущем буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренером Динамо является Луческу — я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить — прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры", — заявил Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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