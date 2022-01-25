Украина

Президент Динамо ответил на вопрос касательного того, что Шахтер тратит большие суммы на трансферы, а его клуб — нет.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о трансферах донецкого Шахтера на 60 миллионов евро, которые были сделаны в последнее время.

"Я считаю, что это неправильная философия. Например, Миколенко – наш воспитанник, в которого были вложены небольшие деньги, но он был продал за 20 миллионов в команду из топового чемпионата. У Шахтера одна философия, у нас – другая. У Шахтера одни возможности, у Динамо Киев – другие".

"Болельщики могут писать и говорить все, что угодно. У меня на сегодняшний день есть главный тренер, который работает с теми футболистами, которые у него есть. Он удовлетворен уровнем тех футболистов, которые у него есть".

"Возник вопрос в летнее трансферное окно купить Витиньо. Главный тренер просмотрел его и дал добро, но предупредил, что, несмотря на имеющиеся у него качества, потребуется время на адаптацию: минимум – полгода, а максимум – год. Луческу надеется, что с возобновлением сезона Витиньо будет иметь больше игрового времени и будет играть в основном составе".

"Я не хочу сравниваться с Шахтером по количеству денег, потраченных на трансферы. Я хочу видеть результат в турнирной таблице в конце сезона. Мы в прошлом году выиграли все, что только можно было выиграть. Мы пригласили Луческу, которого все списали со счетов. Я взял огромную ответственность на себя, получил в свой адрес множество критики, что вы все прекрасно знаете. И я выдержал это. Выдержал, сижу перед вами. И вроде даже не постарел, а помолодел, потому что моя команда выиграла три трофея и дважды играла в Лиге чемпионов".

"Если мы увидим, что есть футболист, который может усилить нашу команду и будет сильнее других наших игроков, то мы этого футболиста приобретем, если сойдутся все факторы. Опять-таки, если главный тренер скажет, что этот футболист ему нужен", — заявил Суркис в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Также Игорь Суркис ответил на вопрос касательно того, куда тратятся средства с призовых за выступления Динамо в Лиге чемпионов.

"Призовые от Лиги чемпионов? Болельщики пусть посчитают, что было за предыдущие три года, когда я вместе со своими партнерами каждый год доставали по 35-40 миллионов и тратили на клуб. И мы не играли нигде. Это болельщики не считают? Давайте так: баланс нужно делать не за один год, а его нужно делать в целом. Не взять и потратить все 30 миллионов от Лиги чемпионов на трансферы. На сегодняшний день даже те деньги, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание футбольного клуба Динамо Киев".

"Я не собираюсь показывать аудит, который делается в клубе каждый год, и мы отчитываемся перед УАФ и УЕФА. Но в этом году построено шесть новых полей. Каждое поле стоит минимум 500 тысяч евро. Стадион Динамо, два поля на базе, одно поле в детской спортивной школе. Это естественные поля с пленкой, которая стелится и вырастает трава. Такое же поле совместно было построено на стадионе НСК Олимпийский. Полностью модернизирован манеж: все было вынесено, остались одни стены, поменяны трибуны и поле. Буяльский вышел на это поле и говорит: "Я на таких полях еще не играл". Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием и сказал, что оно травмоопасное. За год в этот манеж первая команда зайдет пять или десять раз. Он сделан для маленьких деток, которые не могут в таких погодных условиях тренироваться в спортивной школе", — добавил Игорь Суркис.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.