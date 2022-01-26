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Юный футболист отмечается феноменальной результативностью.

Наиболее обсуждаемый футболист Бразилии на данный момент — нападающий Палмейраса Фелипе Эндрик, который попал в объективы телекамер сравнительно недавно, в октябре 2021 года, благодаря своему возрасту и абсолютно нетипичной результативности.

Выступая за команды Палмейраса на несколько возрастных категорий старше — U-17 и U-20, игрок отличился 167 забитыми мячами в 170 матчах, тем самым установив новый рекорд в истории "зеленейших".

Интерес к игроку со стороны прессы и болельщиков в Бразилии дошел до того, что Палмейрас был вынужден исключить любые контакты своего футболиста с прессой, дабы он имел возможность сосредоточиться исключительно на тренировочных занятиях.

Примечательно, что к работе в основной команде своего клуба Энрик сможет присоединиться только 21 июля, когда ему исполнится 16 лет.

Однако, этого события может и не произойти, так как мадридский Реал, по информации испанской прессы, существенно продвинулся в процессе переговоров о возможном трансфере.

У Эндрика есть на руках так называемый "тренировочный" контракт с Палмейрасом, согласно которому он может сменить клуб за 17 млн евро (110 млн бразильских реалов). Загвоздка в том, что данная сумма актуальна только для местного рынка, в то время как правила ФИФА запрещают игрокам переходить в составы основных команд даже на уровне низших лиг, не достигнув при этом 18-летнего возраста.

Отмечается, что у Палмейраса и Реала достаточно хорошие отношения, которые только улучшились за счет трансфера Винисиуса Жуниора, за который мадридский клуб заплатил 45 млн евро, вместо запрашиваемых 30. Это будет способствовать дальнейшим переговорам, однако "сливочным" придется еще 2,5 года ждать возможности полноценного трансфера игрока.