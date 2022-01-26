Украина

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В третьем контрольном матче на сборах в Турции киевское Динамо сыграло против Мурсии (3:1).

На гол от Меки на седьмой минуте игры, киевляне ответили точными ударами Кулача, Шапаренко и Буяльского.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Динамо — Реал Мурсия 3:1

Голы: Кулач, 19, Шапаренко, 84, Буяльский, 87 — Мека, 7.

Динамо (1-й тайм): Бойко – Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко – Бражко, Шепелєв, де Пена, Антюх, Гармаш – Кулач.

Динамо (2-й тайм): Моргун — Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко — Сидорчук, Буяльский, Антюх (Витиньо, 70), Шапаренко, Цыганков — Кулач (Волошин, 79).

Реал Мурсия: Гальего, А. Гонсалес, Хорхе, Лилу, Хайме, Гамза, Х. Лопес, Ботиа, Мека, Рогнни, Борис.