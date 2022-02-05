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Football.ua анализирует последние трансферы харьковского Металлиста.

Харьковский Металлист на всех порах несется в УПЛ. На данный момент харьковчане – единоличный лидер Первой лиги. Команда Александра Ярославского находится на первом месте в турнирной таблице и ни у кого не возникает сомнений, что по итогу сезона Металлист там и останется. В Первой лиге сыграно 20 туров. На счету харьковчан 17 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Ближайший преследователь находится на расстоянии 11 очков, а впереди всего 10 туров.

Этой зимой Металлист все чаще начал появляться в информационном пространстве. Количеству новостей о харьковском клубе позавидовали бы большинство клубов УПЛ. И все это небезосновательно. Ведь селекционная служба во главе с Евгением Красниковым провернула несколько интересных трансферов латиноамериканских игроков и не только. Эти переходы явно с прицелом на УПЛ.

Одним из первых подписаний Металлиста стал трансфер молодого 21-летнего хавбека Артура Мурзы из киевской Оболони. Играя за "пивоваров", Мурза за полсезона провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Еще один украинский футболист был подписан из донецкого Олимпика. 20-летний голкипер Владислав Рыбак явно был подписан на перспективу и, скорее всего, будет в роли второго-третьего голкипера. Примечательно, что основным голкипером Металлиста продолжает быть Александр Рыбка. Вот и посмотрим, сумеет ли Рыбак достать Рыбку из ворот.

Еще осенью Виктор Вацко в эфире телеканала Футбол 1 сообщил, что 23-летний вингер Сан-Паулу Паулиньо Бойя присоединится к Металлисту. Позже сам харьковский клуб подтвердил эту информацию на своем сайте. Если верить трнасфермаркету, то это единственный футболист, за которого Металлист заплатил деньги. Сумма – 1 600 000 евро.

Украинский нападающий с нигерийскими корнями Алекс Чидомере зимой также на правах свободного агента пришел из Оболони. 19-летний форвард в составе "пивоваров" в этом сезоне сыграл всего 2 матча. Наверняка, этот футболист был взят на перспективу.

А вот уже в этом году были приобретены еще два латиноамериканских игрока в середину поля – эквадорец Хуан Рамон Касерес Севильяно и аргентинец Херонимо Гастон Поблете.

Оба футболиста достаточно быстрые и проворные, очень хороши на мяче и работают на высоких скоростях. Наверняка, Металлист стремится сделать центр поля очень мобильным, чтобы иметь возможности для максимально быстрых вертикальных атак. При поверхностном просмотре особенно понравился Поблете. Он на правах свободного агента пришел из Велес Сарсфилд. Очень агрессивный и цепкий футболист, который при этом обладает хорошей техникой и имеет высокий уровень футбольного интеллекта. Всегда старается сохранить мяч, иногда действует даже более чем рискованно.

Необходимо понимать, что и Касерес, и Поблете – это уже состоявшиеся и опытные футболисты. Им по 29 лет. Они приглашены давать результат здесь и сейчас.

Еще одним новичком Металлиста стал сенегальский футболист из швейцарского Санкт-Галлена – Бубакар Траоре. Это игрок на левый фланг. В большинстве случаев используется в обороне, но при надобности также может сыграть и в полузащите. Траоре акцентировал внимание на том, что представители клуба вели с ним диалог уже достаточно давно и сам он впечатлен тем проектом, который выстраивается в Харькове.

Не просто так в своих приветственных словах все новички декларируют желание играть в еврокубках и выиграть УПЛ. Понятно, что задача такая ставится уже сейчас. Металлист не будет заходить в элиту украинского футбола по примеру Днепра-1 с целью осмотреться, адаптироваться и постепенно улучшать свои результаты. Очевидно, что харьковчане, что называется "с двух ног", будут влетать в УПЛ с задачей на 3-4 место в первый сезон и с максимальными целями на следующие.

Не исключено, что Металлист уже и в этом сезоне сумеет удивить многих и всерьез поборется за Кубок Украины. Если почитать комментарии харьковских футболистов на официальном сайте о предстоящей встрече в этом турнире с луганской Зарей, то можно понять, что они с уважением относятся к своему сопернику, но задача стоит достаточно четкая – пройти дальше.

По поводу возрождения Металлиста звучит много противоречивых мнений. Кому-то не нравится появление очередного олигархического клуба, кто-то любит вспоминать о долгах предыдущего Металлиста, которые "новое-старое" руководство придумало, как не платить. Дискутировать на тему, олигархический футбол – хорошо или плохо? Можно достаточно долго. Одно лишь можно сказать с полной уверенностью. На данном этапе развития нашей страны других вариантов пока не предвидится, а появление сильного клуба, который будет готов ставить перед собой максимальные цели и конкурировать с Динамо и Шахтером – это, конечно же, хорошо.

Потому с любопытством продолжаем следить за Металлистом и его новыми трансферами.