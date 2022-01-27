Украина

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч между Динамо и Буде-Глимт на тренировочном сборе в Испании завершился ничьей со счетом 1:1.

Счет в середине первого тайма открыл нападающий киевлян Витиньо. Норвежский клуб сравнял счет на 38-й минуте усилиями Виктора Бонифацио.

Стоит отметить, что во втором тайме повреждение получил голкипер Динамо Руслан Нещерет, который был вынужден покинуть поле столкновения с соперником.

Динамо – Буде-Глимт 1:1

Голы: Витиньо, 20 – Бонифацио, 38.

Динамо (первый тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.

Динамо (второй тайм): Нещерет (Бущан 58), Кендзера, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко 71), Шапаренко (Шепелев 76), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх 81), Гармаш.