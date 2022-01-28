Украина

Football.ua рассказывает, где можно приобрести книгу про украинского тренера.

Автобиография Романа Григорчука "Чемпіон Трьох Країн", написанная в соавторстве с журналистом Football.ua Александром Шевченко, поступила в продажу. Книгу можно купить в следующих магазинах:

Интернет-магазин Yakaboo — https://www.yakaboo.ua/ua/chempion-tr-oh-krain.html

Книгарня-кав'ярня, Одесса, ул. Екатерининская 77 — https://ukr-knyha.od.ua/%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-detail

Одесская книга, Одесса, Екатерининская площадь 4 — http://stranichka.in.ua/odesskie-avtory/302-chempion-trokh-krayin-biografiya-romana-grigorchuka.html

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Отметим, что в Одессе книга поступила в продажу ещё накануне Нового года и первая часть тиража была раскуплена в считанные дни. Сейчас же книга доступна для заказа по всей Украине.

"У меня давно была мысль написать книгу воспоминаний, но я думал, что это произойдёт намного позже. Благодаря инициативе и энтузиазму моего соавтора Александра Шевченко, всё получилось уже сейчас, и я этому очень рад. Я уже несколько раз перечитывал книгу от начала до конца и каждый раз, эмоции всё сильнее, словно заново переживаю все те, незабываемые моменты, о которых мы рассказали в книге", — поведал Роман Григорчук.

Также своим мнением о книге поделился и Александр Шевченко.

"Книга сделана в лёгком для читателя, интерактивном стиле. Почти каждый описываемый период мы представляемне только с позиции Романа Григорчука, но и с точки зрения футболистов и тренеров, работавших с Романом Иосифовичем, а порой и с точки зрения его соперников на поле. Специально для книги эксклюзивные интервью дали более десяти футболистов и тренеров, в разное время работавшие или пересекавшиеся с Григорчуком. Это Андрей Глущенко, Кирилл Ковальчук, Алексей Антонов, Алексей Гай, Анатолий Диденко, Дмитрий Безотосный, Виталий Вернидуб и многие другие".

"Кроме того, в книге читатель найдёт QR-коды на наиболее интересные моменты карьеры Григорчука. Например, нам удалось найти видео голов Григорчука, во время его выступлений в Польше в середине 90-х. Конечно, сердцевиной и самой большой и подробной частью книги, является повествование об успехах Черноморца в 2011-2014 годах".

"Однако, книга будет интересна не только одесским болельщикам, но и всем, кому интересен украинский футбол в целом, ведь в книге мы рассказываем и про золотое поколение Прикарпатья конца 80-х — начала 90-х, и про короткую, но яркую историю Темпа из Шепетовки, и про загадочный период в запорожском Металлурге конца "нулевых". Карьера Романа Григорчука по-футбольному богата и невероятно насыщена и мы, с Романом Иосифовичем, попытались передать её в книге в наиболее лёгкой и интересной читателю форме", — рассказал соавтор книги Александр Шевченко.