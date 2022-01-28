Украина

Футболист вспомнил о временах в харьковском клубе.

Бывший нападающий Металлиста Владимир Барилко рассказал о времени в клубе, когда президентом был Сергей Курченко.

"Пик в Металлисте — когда взяли серебряные медали. Тогда было все прекрасно. Люди просили премии и зарплаты какие им было угодно. И все давали. За 4 очка в матчах с Шахтером и Динамо дали миллион.

Курченко всегда себе на уме был. Говорит: "Поздравляю, ребята. Как и обещал, премия — 600 тысяч за две игры". Шавьер говорит: "А можно миллион?". Тот согласился. Тогда драка была, кто выйдет на замену. Состав был сумасшедший. Понимали, что Динамо обыграют и у Шахтера очки заберут. Потом начался развал, Курченко убежал. Звонил нам, говорил, что с нами, обещал все выплатить".

"Когда выиграли "серебро", Курченко решил праздник устроить. Полетели в Барселону: лучший клуб, лучший отель. Даже пообещал разобраться за билеты для легионеров, которые через день должны были через Киев лететь.

Поехали в гольф-клуб, а там стоит лототрон. Вытаскиваешь номерок, а главный приз — Porsche Panamera. В финал попали Моледо, Пшеничных и Шуховцев. И Шуха достает главный приз. Но ему нормально предложили и он продал ее", — рассказал Барилко в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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