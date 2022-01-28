Команды не сумели распечатать ворота друг друга.
шахтер - мариуполь, фото мариуполь
28 января 2022, 18:15
В рамках тренировочного сбора в Турции донецкий Шахтер и Мариуполь встретились в товарищеском матче.
Несмотря на неплохие моменты у ворот обеих команд, команды не сумели распечатать ворота друг друга.
Шахтер — Мариуполь 0:0
Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Марлон, Маркос Антонио, Нерес, Бондаренко, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо, Фернандо
Шахтер (2 тайм): Пятов, Винисиус, Витао, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораес
Мариуполь: Турбаевский (Гальчук, 41), Стасюк, Меличенко, Быков (Удод, 41), Драмбаев (Козик, игрок на просмотре, 41), Мишнев, Очеретько, Шостак (Петерман, 41), Кащук (Хромей, 61), Свитюха (Микитишин, 41), Гончарук (игрок на просмотре, Холод, 41)