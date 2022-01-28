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шахтер - мариуполь, фото instagram.com/fcshakhtar/
28 января 2022, 19:16
Донецкий Шахтер и Мариуполь провел товарищеский матч на зимнем сборе в Турции.
Команды не сумели забить в ворота друг друга, разойдясь безголевой ничьей.
Обзор матча:
Шахтер — Мариуполь 0:0
Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Марлон, Маркос Антонио, Нерес, Бондаренко, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо, Фернандо
Шахтер (2 тайм): Пятов, Винисиус, Витао, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораес
Мариуполь: Турбаевский (Гальчук, 41), Стасюк, Меличенко, Быков (Удод, 41), Драмбаев (Козик, игрок на просмотре, 41), Мишнев, Очеретько, Шостак (Петерман, 41), Кащук (Хромей, 61), Свитюха (Микитишин, 41), Гончарук (игрок на просмотре, Холод, 41)