Украина

Трансферная сага форварда Динамо подходит к своему завершению — украинец все-таки отправится в Италию.

Украинских футболистов в топ-5 европейских чемпионатах вскоре должно стать на одного больше, поскольку нападающий киевского Динамо Владислав Супряга вскоре присоединится к клубу из итальянской Серии А. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 21-летний украинец в ближайшее время будет официально представлен в качестве нового игрока Сампдории, куда он перейдет на правах полуторагодичной аренды с правом выкупа на постоянной основе.

Супряга уже не единожды был близок к тому, чтобы надеть футболку "дории" и других итальянских клубов, но каждый раз переговоры не доходили до логического завершения в пользу ухода украинца из Динамо.

Теперь же утверждается, что сделка завершена, и Владислав Супряга готов вскоре отправиться в Италию, попытавшись перезапустить свою карьеру после весьма неудачного периода в киевском Динамо после возвращения из Днепра-1 летом 2020 года.

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