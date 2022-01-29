Украина

Приазовский клуб упустил победу в спарринге.

Мариуполь сыграл вничью со счетом 2:2 в спарринге с сербским Вождовацем на тренировочном сборе в Турции.

Первый тайм завершился с преимуществом Мариуполя со счетом 2:1 после голов Кащука и Вьюнника. Однако во второй половине встречи сербский клуб сравнял счет.

Мариуполь – Вождовац 2:2

Голы: Кащук, 13, Вьюнник, 45 – Масовиа, 31, Вуйнович, 64.

Мариуполь: Гальчук (Турбаевский, 46), Стасюк, Козик (Холод, 46), Удод, Меличенко, Чех (Гулько, 60), Мишнев (Петерман, 60), Очеретько (Гулько, 46), Кащук (Шостак, 60), Свитюха (Микитишин, 46), Вью нник (Гончарук, 46).

Вождовац: Волкасинович, Миялович, Ивеция, Милович, Хайловиа, Портиа, Милошевич, Пантовиа, Лазиакос, Масовиа, Вуйнович.