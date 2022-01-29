Украинский клуб сыграл с Карвиной на сборах.
Фото НК Верес
29 января 2022, 18:22
В рамках тренировочных сборов в Турции ровенский Верес уступил аутсайдеру чемпионата Чехии Карвине.
За команду из Ровного голами отличались Шестаков с игры, а Сергийчук и Панасенко реализовали пенальти. У соперников дважды забил Косе, а Свобода и Микуш отличились по разу.
Отметим, что Карвина занимает последнее место в таблице чемпионата Чехии.
Верес — Карвина 3:4
Голы: Шестаков, 38, Сергийчук, 63, Панасенко, 65 — Косе, 46, 56, Свобода, 49, Микуш, 72
Верес (1 тайм): Когут — Солдат, Гук, Махнев, Маргарян, Крэйда, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Кобак (на просмотре), М.Шестаков.
Верес (2 тайм): Ющишин — Солдат (Панасенко, 63), Мирошник, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Е.Пасич, Гечев, Гайдучик, Сергийчук.
Карвина: Байза (Нейман, 46) — Латал, Бухта (Теплан, 63), Кобури (Драме, 63), Шехич — Янош (Юрса, 63), Косе (Марко Тулио, 63) — Чмелик (Микуш, 63), Зорван (Чвея, 46), Бартошак (Синявский, 63) — Дуросинми (Свобода, 46).