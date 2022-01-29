Украина

Также трое получили право работать с VAR.

ФИФА в 2022 году выдал право трем украинским арбитрам работать в поединках под эгидой организации.

Теперь такая возможность появилась у Алексея Деревинского, Ирины Чайки и Дмитрия Запороженко.

С системой VAR на матчах под эгидой ФИФА теперь смогут работать Евгений Арановский, Виктор Матяш и Андрей Скрипка.

Вашему вниманию список из всех украинских рефери категории ФИФА:

Арбитры: Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Анастасия Романюк, Денис Шурман, Людмила Тельбух, Екатерина Усова, Евгений Арановский, Николай Балакин, Сергей Бойко, Алексей Деревинский, Виктор Копиевский.

Ассистенты арбитров: Ирина Чайка, Светлана Грушко, Марина Стрелецкая, Александра Вдовина, Владимир Володин, Владимир Высоцкий, Дмитрий Запороженко, Александр Корнейко, Валентин Куцев, Виктор Матяш, Виктор Нижник, Семен Шлончак, Андрей Скрипка, Александр Жуков.

Арбитры VAR: Екатерина Монзуль, Андрей Скрипка, Марина Стрелецкая, Евгений Арановский, Николай Балакин, Виктор Матяш.

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