Украина

Львовский клуб подписал еще одного легионера.

Львовский Рух объявил о подписании контракта с левым вингером из Англии Вивом Соломоном-Отабором.

Детали контракта пока неизвестны. 26-летний футболист будет выступать под 27 номером и стал первым англичанином в истории клуба.

Отметим, что Соломон-Отабор родился в Лондоне, хотя имеет и нигерийское гражданство. Вив вызывался в сборную Нигерии в 2019 году, но так и не дебютировал за национальную команду.

Он является воспитанником Кристал Пэлас и Бирмингема. На взрослом уровне играл за Оксфорд, Болтон, Блэкпул, Портсмут, ЦСКА София, Уиган. Последним его клубом был Сент-Джонстон из Шотландии.