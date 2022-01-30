Предлагаем вашему вниманию обзор поединка с участием харьковчан.
Фото: ФК Металлист 1925
30 января 2022, 09:27
В очередном контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Металлист 1925 сыграл вничью с Антальяспором со счетом 0:0.
Металлист 1925 – Антальяспор 0:0
Металлист 1925: Сидоренко, (Шелихов 61), Жичиков (Капинус, 61), Кверквелия (Потимков Ю., 61), Ченбай (Дуруеке 61), Емере (игрок на просмотре, 61), Безуглый (Кравченко, 61), Русин (Коваленко И., 61), Габелок (Фабиньо, 61), Криськив (Задерака, 61), Ременюк (Батюшин, 61), Марлисон (Островский, 61.)
Антальяспор: Диего Соуза, Налдо, Докуган, Гурай, Мехмеди, Фреди, Фернандо, Ндао, Гекдениз, Буньямин, Вейсель.
Выходили на замену: Атаберк, Мелиг Енеш, Флоранус, Багадир, Ефекан, Хаджи, Милошевич, Кудряшов, Демир, Амар, Альперен, Емре Узун, Дикмен, Мустафа.