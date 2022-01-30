Украина

Наставник петровского клуба не исключил кадровые изменения в своей команде до закрытия трансферного окна.

Ингулец находится на тренировочном сборе в Турции, где ведет подготовку ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги.

Главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко рассказал о специфике комплектования своей команды в зимнее трансферное окно и не исключил как уход, так и приход новых футболистов.

"Укомплектованы ли мы полностью? Нет. Селекционная работа идет постоянно. Мы хотим усилить каждую позицию, чтобы была максимальная конкуренция. Не исключаю, что по окончании сборов кто-то может и покинуть нашу команду".

"На какую позицию хотим взять футболистов? В группу атаки. Мы забиваем не так много мячей. Мы мало создаем, а еще меньше реализовываем. Нам не хватает качества в этом компоненте. Мы можем наладить качество игры в обороне и в переходных фазах, но не научить футболиста забивать".

"Ингулец сейчас находится в той ситуации, что каждая игра — это финал. На раскачку времени нет. С первой игры с Динамо нужно настраиваться и брать очки", — заявил Лавриненко в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Ингулец подписал трех новичков: Родни Антви, Вильяма, Владислава Клименко и Тараса Сакива.