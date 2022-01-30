Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В рамках подготовки ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 сошелся в противостоянии товарищеского характера с сербской Воеводиной.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем из этой голевой перестрелки вышли футболисты Воеводины.

Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 3:2 не в пользу подопечные Валерия Кривенцова.

Обзор матча:



Металлист 1925 - Воеводина — 2:3

Голы: Задерака 51, Кравченко 61 (пен.) – Чович 40, Жукич 48, Матич 70 (пен.)

Металлист 1925: Шелихов (Коваленко М. 46), Капинус (Жичиков 61), Коваленко И. (Кверквелия 61), Потомков Ю. (Ченбай 61), Дуруэке (Эмере 61), игрок на просмотре (Ременюк 61), Батюшин (к) (Безуглый 61), Кравченко (Крысков 61), Фабиньо (Русин 61), Задерака (Габелок 61), Островский (Марлисон 61)