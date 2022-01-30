Венесуэльский форвард может больше не сыграть за столичный клуб.
Эрик Рамирес, realsporting.com
30 января 2022, 21:42
Динамо Киев объявило об уходе нападающего Эрика Рамиреса в другой клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 23-летний венесуэлец перешел в Спортинг Хихон на правах арендного соглашения до конца текущего сезона.
Клуб из второго по силе дивизиона Испании оставил за собой право выкупить Эрика Рамиреса на постоянной основе.
В текущем сезоне футболист провел за Динамо 7 неполных поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.