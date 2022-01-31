Команды отличились по голу в каждом из таймов.
игроки александрии, instagram.com/fcolexandriya/
31 января 2022, 12:32
Александрия продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.
Украинский коллектив не сумел обыграть представителя чемпионата Казахстана Каспий, расписав с клубом из Актау результативную ничью.
Подопечные Юрия Гуры пропустили первыми, однако во втором тайме сумели отыграть один мяч усилиями Андрейчука.
Отметим, что на сегодня у Александрии запланирован еще один спарринг. В 16:30 украинский коллектив встретится с датским Вайле.
Александрия — Каспий 1:1
Голы: Андрейчук, 56 — ?, 22
Александрия: Горох (Ермаков, 46) — Мирошничеко, Мельник, Бабогло, Чубатый — Дришлюк, Сытников (Мустафаев, 46), Калитвинцев, Калюжный — Устименко, Андрейчук.