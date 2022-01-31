Украина

Команды отличились по голу в каждом из таймов.

Александрия продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.

Украинский коллектив не сумел обыграть представителя чемпионата Казахстана Каспий, расписав с клубом из Актау результативную ничью.

Подопечные Юрия Гуры пропустили первыми, однако во втором тайме сумели отыграть один мяч усилиями Андрейчука.

Отметим, что на сегодня у Александрии запланирован еще один спарринг. В 16:30 украинский коллектив встретится с датским Вайле.

Александрия — Каспий 1:1

Голы: Андрейчук, 56 — ?, 22

Александрия: Горох (Ермаков, 46) — Мирошничеко, Мельник, Бабогло, Чубатый — Дришлюк, Сытников (Мустафаев, 46), Калитвинцев, Калюжный — Устименко, Андрейчук.