Украина

"Горняки" объявили состав на товарищеский матч.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к возобновлению розыгрыша УПЛ на зимнем сборе в Турции.

Подопечные Роберто Де Дзерби встретятся с одним из лидеров чемпионата Сербии Црвеной Звездой.

В стартовом составе "горняков" нашлось место новичку команды Давиду Нересу. Кроме того, На острие атаки будет играть Жуниор Мораес, который сумел вернуться на поле перед окончанием первой половины сезона, выйдя на замену в матче с Александрией и забив гол.

Отметим, что на Football.ua будет доступна онлайн видеотрансляция товарищеского матча донецкого Шахтера. Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.