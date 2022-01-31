Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию товарищеского матча "горняков".
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31 января 2022, 13:02
Очередной товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Турции донецкий Шахтер проведет против Црвены Звезды, которая после 21 сыгранного тура ведет борьбу за первую строчку чемпионата Сербии с Партизаном.
Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию матча.
Отметим, что на Football.ua доступен видеообзор предыдущего товарищеского матча "горняков" против Мариуполя.