Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию товарищеского матча "горняков".

Очередной товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Турции донецкий Шахтер проведет против Црвены Звезды, которая после 21 сыгранного тура ведет борьбу за первую строчку чемпионата Сербии с Партизаном.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию матча.

Отметим, что на Football.ua доступен видеообзор предыдущего товарищеского матча "горняков" против Мариуполя.