Украина

Опытный кипер покинул львовский клуб.

Вратарь львовского Руха Александр Бандура покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт Руха.

Футболист и клуб договорились о разрыве действующего контракта по обоюдному решению.

Отметим, что Бандура стал игроком Руха летам 2020 года. На его счету в текущем сезоне три поединка.

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