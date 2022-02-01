Украина 01 февраля 2022, 09:57 Рух объявил об уходе Бандуры Опытный кипер покинул львовский клуб. Александр Бандура, ФК Рух 01 февраля 2022, 09:57 Вратарь львовского Руха Александр Бандура покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт Руха. Футболист и клуб договорились о разрыве действующего контракта по обоюдному решению. View this post on Instagram A post shared by ФК Рух Львів (@fc.ruh.lviv) Отметим, что Бандура стал игроком Руха летам 2020 года. На его счету в текущем сезоне три поединка. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Александр Бандура Команды Рух Источники ФК Рух Львов Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте