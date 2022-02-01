Украина

Дмитрий Билоног и Богдан Векляк больше не являются футболистами закарпатской команды.

Минай на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами, которыми стали нападающий Дмитрий Билоног и защитник Богдан Векляк.

Клуб и футболисты приняли решение расторгнуть контракты по обоюдному согласию сторон.

Билоног с лета 2021 года сыграл 16 матчей за Минай и отметился 1 голом — в ворота львовского Руха.

Что касается Векляка, то он перешел в Минай летом 2021 года. За это время сыграл 11 игр за основной состав команды.