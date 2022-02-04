Украина

Юрий Калитвинцев оставил на скамейке звездного "новичка" своей команды на поединок Winter Cup 2022.

В стартовом матче товарищеского турнира Winter Cup 2022 житомирское Полесье встретится ровенским Вересом.

Тренерский штаб Юрия Калитвинцева определился со стартовым составом на данное противостояние.

Так, в запасе Полесья остался чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик, который стал приглашенной медийной личностью в рамках повышения интереса к турниру.

Стартовый состав:

Запасные: 33 Поспелов, 1 Кудрик, 13 Яшков, 10 Янаков, 99 Андрущенко, 15 Власюк, 8 Огиря, 78 Чередниченко, 2 Сахневич, 77 Кушниренко, 14 Волинець, 74 Морговский, 17 Усик, 7 Кисленко

Напомним, матч Полесье — Верес состоится сегодня, 4 февраля, в 15:00. Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции.