Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием украинских команд.

Выставочный товарищеский турнир Winter Cup должен был стартовать вчера, но из-за плохих погодных условий в Турции, встреча была перенесена на сегодняшний день — 4 февраля.

В первом матче дня между собой сыграют житомирское Полесье и ровенский Верес. После первой половины сезона Полесье занимает девятое место в Первой лиге, а Верес идет девятым в УПЛ.

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик провел первую тренировку с Полесьем.