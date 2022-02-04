Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием украинских команд.
НК Верес
04 февраля 2022, 10:39
Выставочный товарищеский турнир Winter Cup должен был стартовать вчера, но из-за плохих погодных условий в Турции, встреча была перенесена на сегодняшний день — 4 февраля.
В первом матче дня между собой сыграют житомирское Полесье и ровенский Верес. После первой половины сезона Полесье занимает девятое место в Первой лиге, а Верес идет девятым в УПЛ.
Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик провел первую тренировку с Полесьем.