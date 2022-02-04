Украина

Футболист продолжит карьеру в луганском клубе.

Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о подписании защитника Ворсклы Валерия Дубко.

Контракт с центральным защитником клуб подписал до зимы 2025 года.

Первую половину сезона Дубко провел в аренде в одесском Черноморце, где стал игроком основы.

На счету 20-летнего футболиста 18 матчей, в которых он не отличался результативными действиями.

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