Украина

Завершился товарищеский поединок.

В рамках контрольного матча на сборах в Турции киевское Динамо сыграло вничью с Левски (1:1).

На 32 минуте киевляне поразили ворота болгарской команды. Виталий Буяльский после прострела в штрафную площадь пробил низом в правый угол ворот.

На 76 минуте игры Димитр Костадинов протащил мяч к воротам украинской команды и пробил в правый угол. Его удар оказался точным — 1:1.

На вторых сборах Динамо провело уже три спарринга. До этого киевляне переиграли Лудогорец и Чукарички.

Динамо Киев — Левски София 1:1

Голы: Буяльский, 32 - Костадинов, 76

Динамо (1 тайм): Бущан — Кендзьора, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх — Шкурин.

Динамо (2 тайм): Бойко — Тымчик, Бурда, Боль, Караваєв — Бражко, Шапаренко, де Пена, Вітіньйо, Циганков — Ванат.