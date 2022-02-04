Завершился товарищеский поединок.
Фото ФК Динамо
04 февраля 2022, 17:59
В рамках контрольного матча на сборах в Турции киевское Динамо сыграло вничью с Левски (1:1).
На 32 минуте киевляне поразили ворота болгарской команды. Виталий Буяльский после прострела в штрафную площадь пробил низом в правый угол ворот.
На 76 минуте игры Димитр Костадинов протащил мяч к воротам украинской команды и пробил в правый угол. Его удар оказался точным — 1:1.
На вторых сборах Динамо провело уже три спарринга. До этого киевляне переиграли Лудогорец и Чукарички.
Динамо Киев — Левски София 1:1
Голы: Буяльский, 32 - Костадинов, 76
Динамо (1 тайм): Бущан — Кендзьора, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх — Шкурин.
Динамо (2 тайм): Бойко — Тымчик, Бурда, Боль, Караваєв — Бражко, Шапаренко, де Пена, Вітіньйо, Циганков — Ванат.