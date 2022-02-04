Украина

Днепряне провели товарищеский поединок в Турции.

В рамках товарищеского поединка на сборах в Турции Днепр-1 с минимальным счетом переиграл черногорский Дечич (1:0).

Единственный мяч на свой счет записал Алексей Гуцуляк на 35 минуте поединка. Игрок вышел один на один с вратарем соперника после паса от Джурасека и своим шансом воспользовался сполна.

СК Днепр-1 - Дечич 1:0

Гол: Гуцуляк (35)

Днепр-1: Юрчук (Кинарейкин, 61),Чалый (Вантух, 58), Логинов (Нельсон, 20), Сваток (Адамюк, 61), Кравченко (Лучкевич, 61), Ди Франко (Соловьев, 61),Билл (Назаренко, 61), Джурасек (Пихаленок, 61), Когут (Ярмолюк, 61), Гуцуляк (Рубчинский, 61), Гуаль (Довбик, 61)