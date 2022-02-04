Украина

Завершился второй матч товарищеского турнира.

В рамках второго матча товарищеского турнира Winter Cup 2022 одесский Черноморец уступил в серии пенальти Металлисту (3:3, 6:5).

За команду из Одессы дважды забил зимний новичок из Болгарии Борислав Цонев. Также один мяч на счету Дмитрия Юсова с пенальти. У Металлиста забивали Харрис, Пейшото и Риаскос.

Счет 3:3 перевел основное время сразу в серию 11-метровых ударов. Тут фарт был на стороне Металлиста.

Напомним, в первом матче Winter Cup 2022 житомирское Полесье добыло волевую победу над Вересом (2:1).

Металлист - Черноморец 3:3 (6:5 по пенальти)

Голы: Цонев, 20, 69, Юсов, 45+1 - Харрис, 11, Пейшото, 58, Риаскос, 90