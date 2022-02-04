Дело трансфера футболиста рассмотрели в УАФ.
Владислав Калитвинцев, Александрия
04 февраля 2022, 23:28
Александрия на своем официальном сайте объявила о том, что УАФ разрешила клубу заявить зимнего новичка Владислава Калитвинцева.
Ранее черниговская Десна, которой ранее принадлежал контракт футболиста, обратилась комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов.
По их мнениею, Александрия была обязана заплатить компенсацию за переход игрока. Однако у Десны перед игроком были задолженности по зарплате.
Отметим, что с командой из Кировоградской области Калитвинцев подписал контракт до мая 2024 года.