Украина

Дело трансфера футболиста рассмотрели в УАФ.

Александрия на своем официальном сайте объявила о том, что УАФ разрешила клубу заявить зимнего новичка Владислава Калитвинцева.

Ранее черниговская Десна, которой ранее принадлежал контракт футболиста, обратилась комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов.

По их мнениею, Александрия была обязана заплатить компенсацию за переход игрока. Однако у Десны перед игроком были задолженности по зарплате.

Отметим, что с командой из Кировоградской области Калитвинцев подписал контракт до мая 2024 года.