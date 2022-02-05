Украина

Похоже, стороны уладили конфликт.

Луганская Заря огласила список футболистов, которые отправились с командой на второй зимний сбор в Турцию.

Виктор Скрипник включил в состав 32 футболиста, среди которых нашлось место и хавбеку команды Владиславу Кочергину. Напомним, украинец перестал попадать в заявку Зари и пропустил первый сбор команды из-за конфликта с руководством, после отказа продлевать контракт.

Нападающий Кристиан и полузащитник Евгений Смирный пропустят сбор по причине травм. В Турции Заря будет тренироваться до 17 февраля, после чего вернется в Украину.