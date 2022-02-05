Украина

Харьковчане провели очередной спарринг в Турции.

В рамках товарищеского матча на сборах в Турции харьковский Металлист уступил представителю Узбекистана Металлургу Бекабад (1:2).

Номинальные гости вышли вперед на 17 минуте. Форвард команды воспользовался ошибкой защитников харьковчан и перекинул Каневцева.

Цвиренко на 27 минуте один мяч отыграл. Войдя в штрафную футболист элегантно пробил в правый угол ворот.

В концовке первого тайма Металлург снова вышел вперед. После подачи углового игрок Металлурга головой отправил мяч в ворота.

Металлист — Металлург Бекабад 1:2

Голы: Цвиренко, 27 — ?, 17, 45

Металлист: Каневцев, Кайдалов, Ралюченко, Чидомере, Вернаттус, Танковский, Цвиренко, Касарес, Фомин (к), Мурза, Красников.