Клуб объявил о подписании молодого защитника.
Назарий Муравский, ФК Мариуполь
05 февраля 2022, 20:56
Львов на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника Шахтера Назария Муравского.
Контракт с 22-летним футболистом заключен на три года. Он будет выступать за львовян под 20 номером.
Отметим, что в сезоне-2020/21 Муравский защищал цвета Мариуполя, за который сыграл семь матчей.
Ранее сообщалось, что Львов на тренировочных сборах проведет спарринги с Шукурой, Динамо Батуми и Тураном.
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