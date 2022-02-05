Украина

Клуб объявил о подписании молодого защитника.

Львов на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника Шахтера Назария Муравского.

Контракт с 22-летним футболистом заключен на три года. Он будет выступать за львовян под 20 номером.

Отметим, что в сезоне-2020/21 Муравский защищал цвета Мариуполя, за который сыграл семь матчей.

Ранее сообщалось, что Львов на тренировочных сборах проведет спарринги с Шукурой, Динамо Батуми и Тураном.

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