Украина

Команда Олега Дулуба продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Львов на своем официальном сайте объявил имена очередных соперников на учебно-тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки ко второй половине сезона.

К ранее уже известному спаррингу с румынской Чиксередой, который состоится утром 7 февраля, команда Олега Дулуба добавила еще три контрольных матча.

Вечером 7 февраля будет сыгран спарринг против грузинской Шукуры, после чего 11 февраля львовяне проведут встречу с Динамо Батуми из той же Грузии. 15 февраля состоится игра с Тураном из Казахстана.

В настоящее время Львов продолжает перерыв между двумя этапами турецких сборов. К работе команда Олега Дулуба вернется 4 февраля.

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