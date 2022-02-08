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Football.ua размышляет на тему, кто же из украинских футболистов имеет все шансы дебютировать под руководством Александра Петракова в новом 2022-м году.

Каждый год в составе национальной сборной Украины дебютируют все новые и новые лица. Кто-то получает свой шанс абсолютно неожиданно, как Данило Сикан, или же ждет его годами, как Владислав Кочергин. Больше всего дебютантов в сборной Украины было в 2010-м календарном году – 15. Из тех 15 футболистов действительно знаковыми в истории национальной команды стали только четверо: Тарас Степаненко (69 матчей, 4 гола), Роман Зозуля (32 матча, 4 гола), Артем Федецкий (53 матча, 2 гола) и Евгений Коноплянка (86 матчей, 21 гол).

В прошлом году дебютантов было также предостаточно – 11. 4 футболиста Шахтера – Виктор Корниенко, Георгий Судаков, Анатолий Трубин, Даниил Сикан. 2 игрока Динамо – Александр Сирота, Денис Попов. 2 игрока Зари – Сергей Булеца (выступает на правах аренды, контракт принадлежит Динамо) и Владислав Кочергин. По одному представителю из Днепра-1 и Ворсклы – Дмитрий Ризнык и Артем Довбик. И был еще один украинец-дебютант из зарубежного чемпионата – Тарас Качараба из пражской Славии.

В этом материале мы попытаемся предугадать, кто же может получить свой шанс в главной команде страны в 2022-м календарном году.

5. Владимир Бражко, Динамо

Возраст: 20 лет

Многие могут задаться абсолютно резонным вопросом: "Что? Кто это вообще такой и почему он должен дебютировать в составе национальной сборной Украины?" Во многом этот вопрос справедливый и нахождение молодого таланта киевского Динамо в этом списке – своего рода аванс и смелый прогноз.

Для тех, кто следит за молодежью в киевском Динамо, эта фамилия должна быть известна. Владимир Бражко привлекался к тренировкам с первой командой еще летом и по нашей информации тренерский штаб "бело-синих" на него рассчитывал в первой половине сезона. Но молодой игрок получил травму и всю осень занимался своим восстановлением.

Во время текущих зимних сборов Владимир Бражко получает достаточно игровой практики. Играет этот молодой футболист на позиции Сергея Сидорчука. Вытеснить из основы капитана Динамо будет крайне тяжело, но стать его первой опцией на подмену – задача, которая видится вполне реальной. И сейчас, когда молодежная команда Динамо U-19 отправилась играть в юношеской Лиге УЕФА, Владимир Бражко в отличии от того же Константина Вивчаренко, остался в расположении первой команды и продолжает подготовку под руководством Мирчи Луческу ко второй части сезона.

Для того, чтобы Владимир Бражко был вызван в состав национальной сборной Украины должно действительно многое удачно сложиться для него. Во-первых, игрок должен без травм пройти календарный год. Во-вторых, получить свой шанс в первой команде и воспользоваться им. А уж дальше, кто знает. Может и национальная команда окажется не за горами.

Дебют Ильи Забарного в составе команды Андрея Шевченко в начале 2020-го года тоже выглядел очень уж маловероятным, но он все же состоялся.

Вероятность дебюта в составе национальной сборной Украины: 20%

4. Егор Назарина, Заря

Возраст: 24 года

Еще один футболист в позиции опорного полузащитника – Егор Назарина. Воспитанник черниговского футбола успел поиграть за Днепр, побывать в Бельгии и даже сыграть 15 матчей за львовские Карпаты. Но все же свое становление в текущем статусе у игрока произошло в составе луганской Зари. Именно под руководством Виктора Скрипника футболист сумел себя проявить в центре поля. Умного и мобильный футболист с хорошим дальним ударом, но не без своих недостатков.

Егору уже 24 года и будь у руля национальной сборной Украины Андрей Шевченко, то даже получить вызов из Зари не предоставлялось бы возможным. А вот у Александра Петракова взгляд на эту ситуацию несколько другой. Именно при нем в желто-синей футболке главной команды впервые вышли игроки Зари Сергей Булеца и Владислав Кочергин.

В отличии от того же Владимира Бражко, Егор Назарина уже сумел себя проявить на уровне УПЛ. Вполне вероятно, что он сможет получить вызов в состав национальной сборной Украины, а вот выйти на поле будет сложнее. Ведь там имеются опытные Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко, а третьей опцией в эту позицию по-прежнему считается Игорь Харатин.

Вероятность дебюта в составе национальной сборной Украины: 30%

3. Алексей Гуцуляк, Днепр-1

Возраст: 24 года

Алексей Гуцуляк – воспитанник львовских Карпат. В молодом возрасте подавал большие надежды. В 18-летнем возрасте отправился в Испанию в Вильярреал. Проявить там себя не удалось, и игрок вернулся в Украину, где продолжил выступать за Карпаты. После Карпат была Десна. Летом Днепр-1 выкупил контракт Гуцуляка у Десны. Под руководством своего старого-нового тренера Игора Йовичевича Алексей засиял новыми красками.

С одной стороны, казалось бы, как найти место левоногому вингеру Гуцуляку, если даже Виктор Цыганков не имеет много игрового времени за спиной у Андрея Ярмоленко? Разница в том, что Гуцуляк прекрасно чувствует себя и на левом фланге. Длительное время в Десне Гуцуляк играл именно на этой позиции. Он имеет достаточно широкий арсенал действий и ему необязательны смещения в середину, как это присуще большинству инвертированных вингеров.

После того, как Евгений Коноплянка перестал отвечать уровню национальной команды, на позиции левого вингера основным считали Александра Зубкова, который в этом сезоне не может похвастать стабильностью своей игры в клубе.

Александр Петраков в этой позиции в последних матчах использовал Виктора Цыганкова. Но эта позиция для лидера киевлян кажется достаточно неудобной, а потому есть все предпосылки к тому, чтобы Гуцуляк сумел дебютировать в составе сборной. Правда, будет у него в этой позиции еще один более молодой конкурент, о котором речь пойдет далее.

Вероятность дебюта в составе национальной сборной Украины: 70%

2. Владислав Дубинчак, Динамо

Возраст: 23 года

После продажи Виталия Миколенко в Эвертон в срочном порядке из аренды из Днепра-1 был отозван Владислав Дубинчак. Для тех, кто внимательно следил за УПЛ в первой половине сезона, очевидно, что Владислав Дубинчак входит в число лучших левых защитников лиги и по многим статистическим показателям даже превосходил Виталия Миколенко в прошлом году. Наверняка, руководство Динамо также брало во внимание наличие Дубинчака, когда принимало решение продать Миколенко.

Сомнений в том, что Дубинчак станет основным левым защитником Динамо нет. Только травмы могут помешать этому футболисту закрепиться в команде Мирчи Луческу. Очевидно, что основной левый защитник Динамо будет вызываться в национальную сборную Украины, но для того, чтобы там дебютировать придется выиграть конкуренцию у большого количества футболистов. Это и тот же Миколенко из Эвертона, и Соболь из Брюгге, и Корниенко из Шахтера. На хорошем уровне в этой позиции могут также при надобности сыграть Зинченко и Матвиенко. Потому на большое количество игрового времени рассчитывать не приходится, а вот на дебют вполне.

Вероятность дебюта в составе национальной сборной Украины: 80%

1. Михаил Мудрик, Шахтер

Возраст: 21 год

Талант донецкого Шахтера Михаил Мудрик сумел себя раскрыть с приходом Роберто Де Дзерби в команду. Итальянец начал доверять молодому игроку и вселил в него уверенность. Местами Мудрик демонстрировал потрясающий футбол, но, как и множеству молодых футболистов, часто ему не хватало стабильности.

Игроки подобного плана в нашей стране вырастают крайне редко. Когда украинец на атакующей позиции способен соревноваться за место в основе с легионерами Шахтера – это настоящее событие.

Своими убедительными выступлениями в осенней части сезона Мудрик обратил на себя внимание в том числе клубов из топ-5 чемпионатов. Многие ожидали видеть Михаила в составе национальной сборной Украины на решающие игры отборочного цикла. Но Александр Петраков решил повременить с этим вызовом.

Единственное, что может помешать Мудрику дебютировать в составе национальной сборной Украины – травмы. Уже сейчас есть информация, что Мудрик в числе тех футболистов, кому делают визу, чтобы он имел возможность сыграть уже в ближайшем матче против Шотландии. Добавляет уверенности в дебюте Мудрика и тот факт, что позиция левого вингера по-прежнему вакантна в сборной Украины.

Да, вероятнее всего, пока еще с первых минут слева будет выходить Виктор Цыганков, а вот после перерыва Мудрик вполне может появляться на поле на последние 20-30 минут.

Вероятность дебюта в составе национальной сборной Украины: 99%

Интересный факт – в 2019-м году футболисты с первого и второго места нашего рейтинга даже были одноклубниками и вместе выступали за киевский Арсенал, закрывая левый фланг – Дубинчак в защите, Мудрик в полузащите. Возможно, эту связку мы вновь увидим и в национальной сборной?

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