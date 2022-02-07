Украина

Юный футболист Шахтера рассказал об этапе своего становления в клубе.

Донецкий Шахтер в зимнюю трансферную кампанию завершил переход бразильского защитника Винисиуса Тобиаса из Интернасьоналя, и уже успел опробовать способности игрока в контрольном поединке на сборах в Турции против австрийского Вольфсбергера (4:1) — 17-летний футболист отметился голевой передачей.

В процессе дальнейшей работы с командой правый защитник рассказал пресс-службе "горняков" о пути своего становления в качестве профессионального футболиста, а также о своих первых впечатлениях о работе с командой и общении с главным тренером Роберто Де Дзерби.

"Начал играть в футбол, когда мне было восемь лет. Честно говоря, тогда мне футбол не очень нравился. Мне нравилась определенная игра в нашем городе, которая называлась пинапипа — мы играли больше в нее.

Я начинал тренироваться в Интернасьонале. Поначалу, у меня были большие сомнения, что у меня что-то получится, когда я пришел на первые тесты в клубе.

Однако, затем я прибавил, удалось пройти дальше через большой конкурс, и с тех пор футбол стал моей самой большой любовью, которая в последствии дала хорошие условия для моей семьи.

В Интере на базе есть фотография Тайсона еще с юного возраста. Я прекрасно знал, что он играл за этот клуб, поэтому я советовался с ним перед переходом в Шахтер. Он рассказал мне много хорошего об этом клубе. Сказал, что переходить определенно нужно, потому что здесь я могу доверить свой карьерный рост настоящим профессионалам.

Перед тем, как приехать сюда, я очень много общался с Фернандо. Он рассказал мне немного об этом клубе. Дуглас Коста, Дентиньо и другие — многие прошли через Шахтер, а сейчас играют в командах очень высокого уровня. Шахтер, вне всяких сомнений, тот клуб, который умеет развивать молодых талантов и делать из них лучших игроков мира.

Честно говоря, когда я еще был в Интере, я не мог поверить, что могу оказаться в этом клубе. Все произошло очень быстро: мы играли на южноамериканском кубке, появились новости о том, что Шахтер во мне заинтересован. С того момента я уже не мог дождаться, когда смогу начать играть за эту команду. И вот, сейчас я здесь — в одной из лучших клубов.

Разница в работе с Интером и здесь очень велика. Там это была категория U-21, а тут уже профессиональный футбол. Это очень серьезный переход, тут происходят действительно крутые вещи.

Роберто Де Дзерби дает мне очень много различных советов и подсказок. Он сказал: "Чувствуй себя спокойно, как будто ты в Интере, как будто ты тут с самого детства, тренируйся и все у тебя будет получаться". Думаю, что он — отличный тренер.

Сказать, что я понимаю все его идеи уже сейчас, я не могу. Сейчас я прохожу определенный этап знакомства с игрой клуба и стараюсь запоминать все, что мне говорят.

Мои цели тут — быстрее адаптироваться, а в будущем — выигрывать как можно больше титулов с Шахтером и быть счастливым. Игроки команды-победительницы всегда счастливы", — подытожил бразилец.

Напомним, что свой следующий матч донецкий коллектив проведет против одноименного клуба из Караганды уже 12 февраля, начало в 16:00 по киевскому времени.