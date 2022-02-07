Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка в рамках товарищеского турнира.

В очередном поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 в очном противостоянии сойдутся между собой житомирское Полесье и одесский Черноморец.

Следить за ключевыми событиями данного поединка вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua. Если у вас не отображается видео на сайте, то вы можете смотреть матч напрямую на YouTube-канале ПЕРША ЛІГА.

Поединок Полесье — Черноморец состоится сегодня, 7 февраля, в 19:00.

Прямая трансляция матча Полесье — Черноморец

Стартовые составы

Полесье: 13. Яшков, 4. Гитченко, 44. Батагов, 5. Нестеров, 8. Огиря, 10. Янаков, 23. Шастал, 11. Шаповал, 9. Морозко, 7. Кисленко, 22. Грицук.

Черноморец: 44. Паст, 7. Цитаишвили, 5. Мартинович, 15. Вандерсон, 45. Брагару, 14. Кравченко, 20. Цонев, 77. Кузык, 3. Морозюк, 10. Пожег, 79. Петков.