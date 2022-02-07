Украина

Командам не хватило основного времени, чтобы выявить сильнейшего.

В очередном поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 в очном противостоянии сошлись между собой житомирское Полесье и одесский Черноморец.

Команды обменялись забитыми мячами, авторами которых стали Цитаишвили и Гитченко, однако выявить сильнейшего по итогам основного времени так и не удалось, поэтому исход встречи определяла серия пенальти.

В послематчевой серии более удачливыми оказались футболисты житомирского Полесья. Мартинович во время пробития шестых ударов забыл, что нельзя делать ложный замах, из-за чего его команда, одесский Черноморец, покинула поле в качестве проигравшей стороны.

Полесье — Черноморец 1:1 (5:4)

Голы: Гитченко, 89 — Цитаишвили, 54