Командам не хватило основного времени, чтобы выявить сильнейшего.
Полесье — Черноморец
07 февраля 2022, 21:10
В очередном поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 в очном противостоянии сошлись между собой житомирское Полесье и одесский Черноморец.
Команды обменялись забитыми мячами, авторами которых стали Цитаишвили и Гитченко, однако выявить сильнейшего по итогам основного времени так и не удалось, поэтому исход встречи определяла серия пенальти.
В послематчевой серии более удачливыми оказались футболисты житомирского Полесья. Мартинович во время пробития шестых ударов забыл, что нельзя делать ложный замах, из-за чего его команда, одесский Черноморец, покинула поле в качестве проигравшей стороны.
Полесье — Черноморец 1:1 (5:4)
Голы: Гитченко, 89 — Цитаишвили, 54