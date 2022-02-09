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Football.ua решил вспомнить, кого приобретало киевское Динамо на позицию нападающего после того, как Жуниор Мораес покинул киевский клуб.

Исторически так сложилось, что киевское Динамо обычно не имело больших проблем с позицией нападающего.

Огромное количество легендарных футболистов Динамо играли именно на острие атаки, но тенденция последних лет сложилась таким образом, что киевляне находятся в перманентном поиске форварда и никак не могут найти человека, который надолго сумеет закрыть эту позицию.

В нынешнем сезоне все дошло до того, что основным нападающим Динамо при Луческу стал Денис Гармаш. Не в обиду ветерану Динамо, но это точно не его родная позиция, где он чувствует себя максимально комфортно. Других вариантов у румынского специалиста не сказать, что нет, но не так уж и много.

Мы решили вспомнить, какой из последних нападающих Динамо действительно выглядел хорошо, имел стабильную игровую практику и регулярно забивал. И поняли, что это был Жуниор Мораес. На счету бразильского украинца 85 матчей в футболке "бело-синих", 34 гола и 7 голевых передач.

Лето 2018-го года стало одним из самых скандальных в украинском футболе. У Жуниора Мораеса закончился контракт с Динамо, и уже 1-го июля Шахтер представил бразильца в качестве своего игрока. Тем же летом киевское Динамо покинул Дьемерси Мбокани. Цифры у Дьемерси Мбокани в Динамо похожи на цифры Мораеса: 77 матчей, 31 гол и 14 голевых передач. Ушел он из Динамо в августе, получается после Мораеса, но львиную часть своих голевых действий Мбокани записал на свой счет еще до прихода натурализованного бразильца в Динамо.

На тот момент Динамо осталось с тремя молодыми украинскими форвардами – Беседин, Русин и Исаенко. Русин и Исаенко оказались не востребованы и до сих пор скитаются по арендам, пребывая на контракте с Динамо. С Бесединым несколько другая ситуация. На этого игрока как раз рассчитывают в клубе, но тут следует говорить о травмах и о длительной дисквалификации за допинг.

Кого же подписывало Динамо после ухода Мораеса?

Витор Буэно

Игр за Динамо: 3

Голов: 0

Голевых передач: 0

Первым подписанием на позицию форварда стал бразилец Витор Буэно, который стал частью сделки по Дерлису Гонсалесу. Буэно пришел в Динамо в аренду на сезон. Лишь трижды появлялся на футбольном поле. Дважды выходил на последние минуты матча в УПЛ и один раз провел тайм в Кубке Украины. На этом все достижения Буэно в футболке киевского Динамо заканчиваются.

Где сейчас: Динамо – единственный зарубежный опыт этого бразильца. На родине выступал за Сантос и Сан-Паулу. 1-го февраля 2022-го года подписал контракт с Атлетико Парананаэнсе. На его счету в этом сезоне 36 игр и 6 голов.

Владислав Супряга

Игр за Динамо: 47

Голов: 3

Голевых передач: 6

По данным Transfermarkt Супряга перешел в Динамо из Днепра-1 за 6 500 000 евро. Кричащая статистика говорит сама за себя. Этот футболист получил не один шанс, чтобы проявить себя и закрепиться в основе первой команды, но должным образом воспользоваться этим шансом не смог. 3 гола на позиции форварда в Динамо за почти что полсотни матчей – это просто провал. К примеру, у Артема Шабанова, который пришел в Динамо в том же 2018-м году (в зимнее трансферное окно) на один забитый гол больше.

Где сейчас: Этой зимой Владислав Супряга отправился в аренду в Сампдорию до конца текущего сезона c правом выкупа на постоянной основе.

Фран Соль

Игр за Динамо: 23

Голов: 4

Голевых передач: 2

Испанского нападающего в рядах киевского Динамо сильно хотел видеть тогдашний наставник Александр Хацкевич. И скажем, что Соль начал весьма неплохо. Начал забивать, но получил серьезную травму в матче чемпионата против Десны. Вернуться толком Соль так и не сумел. В итоге в августе 2019-го года Хацкевич был отправлен в отставку, а с приходом Луческу Соль был отдан в аренду в Тенерифе.

Где сейчас: Фран Соль по-прежнему находится на контракте в киевском Динамо. Его соглашение со столичным клубом рассчитано до декабря 2023-го года, сейчас он выступает на правах аренды за Эйбар. В текущем сезоне провел 3 матча в Кубке Испании и 14 поединков в Сегунде и забил всего 1 гол.

Ибрагим Каргбо

Игр за Динамо: 3

Голов: 0

Голевых передач: 0

Молодой нападающий Ибрагим Каргбо в статусе свободного агента присоединился к Динамо в январе 2020-го года. Сыграл несколько матчей, правда в основном находился в расположении молодежной команды. Спустя полгода отправился в аренду в донецкий Олимпик, где получил чудовищную травму в матче против луганской Зари в столкновении с боснийским голкипером Николой Василем.

Где сейчас: Этой зимой Динамо отправило Каргбо до конца сезона в аренду в чемпионат Словении, где он будет выступать за клуб Целе.

Артем Кравец

Игр за Динамо: 142

Голов: 43

Голевых передач: 14

Карьера Артема Кравца в родном для него Динамо очень необычная. В разные периоды времени он отыгрывал разную роль в киевском коллективе. Отправлялся играть в аренду в Штутгарте и Гранаде, а после возвращения стал основным форвардом Динамо при Реброве. Когда в январе 2018-го года Артем в статусе свободного агента отправился в Кайсериспор, казалось, что его история с Динамо закончена. Но нет. 20-го августа 2020-го Кравец вернулся в Динамо и пробыл в статусе игрока киевского клуба ровно месяц. Позже стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, и 23-го сентября Кравец подписал контракт с Коньяспором. Статистика Кравца в футболке Динамо довольно неплохая, но в свое последнее пребывание за киевлян он сыграл всего 23 минуты в матче УПЛ против ПФК Львов.

Где сейчас: Артем Кравец на данный момент пребывает в статусе свободного агента, а последним его клубом был Коньяспор, с которым он прекратил сотрудничество 8-го февраля этого года. Оно и нестранно, ведь Кравец в текущем сезоне полностью выпал из основной обоймы команды и имеет в своем активе 10 минут игрового времени в Кубке Турции, что даже меньше, чем в Динамо при Луческу.

Илья Шкурин

Игр за Динамо: 11

Голов: 0

Голевых передач: 5

В минувшее летнее трансферное окно первым подписанием на позицию форварда стал на тот момент еще 21-летний белорус Илья Шкурин, который на правах аренды присоединился к киевскому Динамо из московского ЦСКА.

Шкурин сыграл в 11 играх за киевлян. Виден потенциал и желание этого парня преуспеть в Динамо на позиции форварда, но отсутствие забитых голов – это роскошь, которую не может позволять себе нападающий в киевском клубе.

Где сейчас: продолжает находится в аренде в Динамо до июня 2022-го года. У руководства "бело-синих" есть возможность выкупа контракта футболиста после окончания аренды, но теперь все будет зависеть от того, как Шкурин проведет вторую половину сезона.

Эрик Рамирес

Игр за Динамо: 8

Голов: 1

Голевых передач: 1

Следующим форвардом, которого подписало Динамо в летнее трансферное окно, стал Эрик Рамирес. На венесуэльца всерьез рассчитывали в момент подписания, но слишком быстро все изменилось. Сначала появились слухи о ненадлежащем поведении за пределами футбольного поля. Рамирес вместе с Жерсоном Родригесом слишком увлекся ночной жизнью и забыл, для чего вообще приехал в Киев. Жерсона в момент отправили в аренду, а Рамиреса оставили на перевоспитание.

Где сейчас: похоже, что руководство киевлян поставило крест на этом форварде и отправило его в аренду в хихонский Спортинг. Клуб из Сегунды имеет опцию выкупа контракта Рамиреса по окончании сезона. Если же этого не произойдет, то Рамирес вернется в Динамо, контракт с которым рассчитан до лета 2026-го года.

Владислав Кулач

Игр за Динамо: 5

Голов: 1

Голевых передач: 0

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач после Ворсклы решил попробовать свои силы в Динамо. Игрок длительное время проходил просмотр в киевском клубе, но по итогу ему все же был предложен контракт. Правда, пять игр за первую половину сезона – это явно не то, на что рассчитывал 28-летний Кулач, приходя в Динамо в статусе лучшего бомбардира чемпионата.

Где сейчас: Кулач по-прежнему игрок Динамо. На зимних сборах получает много игрового времени, сцепив зубы работает и делает все для того, чтобы входить в планы тренерского штаба на вторую половину сезона.

Вот как получается, Жуниор Мораес покинул Динамо три с половиной года назад. Он успел уже в футболке Шахтера провести больше матчей, чем в футболке Динамо, и сделать более чем в два раза больше голевых действий. Динамо же по-прежнему ищет, кем бы закрыть позицию центрального нападающего.