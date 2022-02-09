Хавбек Шахтера близок к возвращению в общую группу футболистов.
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09 февраля 2022, 11:16
Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон рассказал о сроках своего восстановления после операции.
"У меня были длительные и хронические проблемы, из-за которых я очень страдал. Меня отправили в США на операцию и сейчас я чувствую себя хорошо.
Сейчас я занимаюсь с фитнесс-тренером. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Думаю, через неделю смогу вернуться в общую группу", — приводит слова Соломона официальный сайт "горняков".
В текущем сезоне на счету израильского футболиста 26 поединков за Шахтер во всех турнирах, в которых Соломон сумел забить четыре мяча, а также отдать две голевые передачи.
Ранее в общую группу футболистов вернулся Андрей Пятов.