Украина

Хавбек Шахтера близок к возвращению в общую группу футболистов.

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон рассказал о сроках своего восстановления после операции.

"У меня были длительные и хронические проблемы, из-за которых я очень страдал. Меня отправили в США на операцию и сейчас я чувствую себя хорошо.

Сейчас я занимаюсь с фитнесс-тренером. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Думаю, через неделю смогу вернуться в общую группу", — приводит слова Соломона официальный сайт "горняков".

В текущем сезоне на счету израильского футболиста 26 поединков за Шахтер во всех турнирах, в которых Соломон сумел забить четыре мяча, а также отдать две голевые передачи.

Ранее в общую группу футболистов вернулся Андрей Пятов.