Украина

Опытный вратарь приступил к командной работе.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Турции, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Шахтер продолжает готовиться ко второй половине сезона в Белеке и сегодня утром провел две непродолжительных сессии для отдельных групп. Пятов восстановился после проблем со здоровьем и работал вместе с командой.

Напомним, Шахтер вылетел на второй сбор в минувшее воскресенье. Вместе с командой отправились восстановившиеся защитник Сергей Кривцов и вингер Манор Соломон.