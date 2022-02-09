Украина

Луганчане отыграли два мяча в заключительные минуты поединка.

Луганская Заря продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины после зимней паузы.

"Черно-белые" сумели отыграть два мяча в поединке с Металлургом Бекабад в заключительные две минуты матча. Отметим также, что в случае с голом Алефиренко ассист отдал Владислав Кочергин.

Отметим, что в 16:30 состоится второй за день товарищеский матч Зари — соперником станет латвийская Валмиера.

Заря — Металлург Бекабад 2:2

Голы: Алефиренко, 89, Абдулаев, 90